Si finge baby sitter e cerca di prendere una bimba a scuola | sventato un rapimento a Roma

Una donna si è presentata questa mattina in una scuola dell’infanzia di Monteverde, a Roma, fingendosi baby sitter e cercando di portare via una bambina di 3 anni. La donna ha affermato di dover accompagnare la piccola, ma il personale scolastico ha subito capito che qualcosa non tornava e ha impedito il suo tentativo. La polizia è intervenuta sul posto e ha identificato la sospettata, che è stata portata in questura per ulteriori verifiche.

Si è presentata in una scuola dell’infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover prendere una bambina di 3 anni. Gli insegnanti, insospettiti, hanno chiamato i genitori della bimba, che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. Così è stato sventato un rapimento nella mattinata di mercoledì 11 febbraio. La chiamata al 112. Dopo la chiamata del personale ai genitori della bimba, è scattato l’allarme al 112, ma la donna nel frattempo si era già allontanata. I genitori della bambina di 3 anni hanno presentato denuncia, mentre la polizia ha avviato le indagini per risalire all’identità della donna.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su roma finge Roma, tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde: la Polizia di Stato cerca una donna che si spacciava per baby-sitter Il 11 febbraio, la Polizia di Stato ha avviato le indagini dopo aver ricevuto segnalazioni di tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde, dove una donna si spacciava per baby-sitter. Si spaccia per baby sitter e cerca di portare via una bimba di 3 anni, ma le insegnanti chiamano i genitori Mercoledì mattina, una donna sconosciuta si è presentata alla scuola dell’infanzia ‘Guglielmo Oberdan’ di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde a Roma, fingendo di essere la baby sitter di una bambina di tre anni. Ultime notizie su roma finge Roma, si finge baby-sitter e tenta di rapire una bambina. Panico a MonteverdeUn episodio che ha dell'inquietante, quello accaduto lo scorso 11 febbraio alla scuola di infanzia comunale Oberdan di Largo Ravizza, a Roma. Una ... iltempo.it Si finge baby sitter e cerca di prendere una bimba a scuola: sventato un rapimento a RomaSi è presentata in una scuola dell’infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover prendere una bambina di 3 anni. Gli insegnanti, insos ... open.online Roma, si finge baby-sitter e tenta di rapire una bambina. Panico a Monteverde x.com Il Sindaco Roberto Gualtieri passeggia insieme al Sindaco di Parigi, di sinistra anche lei, elogiandosi a vicenda. Mentre il Sindaco finge di non vedere, nel nostro Municipio Roma VI delle Torri cresce il degrado e l'abbandono. Ascensori fermi da mesi nelle ca - facebook.com facebook