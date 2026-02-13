Luca Berardi si è operato al ginocchio questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dopo l’infortunio subito durante l’allenamento di ieri, e l’intervento di artroscopia per una meniscectomia selettiva interna è stato confermato dal club.

L’intervento al Gemelli di Roma: “Artroscopia per meniscectomia selettiva interna” Si è operato qualche ora fa, c’è il comunicato ufficiale del club. Sarà un’assenza pesantissima, anche perché dovranno fare a meno di lui per diversi big match: incluso quello con l’Inter. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Charles De Ketelaere è finito sotto i ferri. Il belga si era fatto male nel riscaldamento antecedente alla sfida di campionato con la Cremonese. Un problema non banale al ginocchio, obbligatorio l’intervento. “Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Si è operato al ginocchio: assenza pesantissima, salta anche l’Inter

Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico a Londra a causa di un problema alla caviglia sinistra.

22.1.2026 Uno dei miei primi Idoli #Inter (cone cronista TV) @LMatthaeus10 si è appena operato alla spalla e gli porgo i miei migliori auguri di rapida guarigione con questo mio video omaggio. Ce li avete cinque minuti per il grande #Lothar Spero proprio li x.com