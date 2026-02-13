Si dimette il sindaco Garoffolo | il Comune di Brancaleone verso il commissariamento

Il sindaco di Brancaleone, Silvestro Garoffolo, ha annunciato le dimissioni dalla carica per motivi personali, lasciando il municipio in una situazione di incertezza e avviando le procedure per il commissariamento del Comune.

Eletto nel 2020 a capo di un raggruppamento civico con quasi il 91% dei voti, il primo cittadino lascia per motivi personali Il sindaco di Brancaleone, Silvestro Garoffolo, secondo quanto riporta Agi, ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi personali. Garoffolo era stato eletto nel settembre 2020 a capo di un raggruppamento civico, ottenendo quasi il 91% dei voti validi, un risultato che aveva rappresentato un vero e proprio plebiscito. Secondo la normativa vigente, il sindaco ha venti giorni di tempo dalla presentazione delle dimissioni per revocarle. In caso contrario, il comune sarà affidato a un commissario prefettizio nominato dal ministero dell’interno fino alla prossima tornata elettorale utile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

