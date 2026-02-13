Sì della Camera a 8,7 miliardi per il super caccia Costi triplicati

La Camera ha approvato il finanziamento di 8,7 miliardi di euro per il super caccia di sesta generazione, portando i costi a tre volte la cifra iniziale. La decisione arriva dopo che i costi del progetto sono cresciuti rapidamente, alimentando discussioni tra i politici e gli esperti di difesa. Questa somma servirà a sviluppare un aereo avanzato, considerato una priorità per rafforzare le capacità militari nazionali.

Via libera al caccia di sesta generazione: la Camera stanzia 8,7 miliardi tra dubbi e necessità strategiche. La Camera dei deputati ha approvato lo stanziamento di 8,7 miliardi di euro per il programma di sviluppo del caccia di sesta generazione, il Global Combat Air Programme (GCAP). La decisione, presa il 12 febbraio 2026, impegna l’Italia in una collaborazione con Regno Unito e Giappone per la realizzazione di un nuovo sistema di combattimento aereo entro il 2035, in un contesto di crescente instabilità internazionale e di rapida evoluzione tecnologica nel settore della difesa. Un progetto in crescita: dai 6 ai 18,6 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Camera approva un finanziamento di 8,7 miliardi di euro per il super caccia, dopo che i costi sono triplicati rispetto alle prime stime.

