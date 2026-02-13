Si appostano sotto casa per ' monitorare' le case da colpire | le segnalazioni dei cittadini

Due uomini incappucciati e vestiti di nero sono stati avvistati e segnalati dai residenti di Mondragone, in via Taranto e via Como, perché si appostavano sotto le case per osservare e pianificare furti. Le testimonianze arrivano dai cittadini che hanno descritto figure sospette ferme e attente, con l’obiettivo di monitorare le abitazioni da colpire. La presenza di queste persone ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che temono aumenti di furti e tentativi di intrusione. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un semplice avvistamento o di un episodio più serio.

Due uomini incappucciati e vestiti di nero che scattano foro e si guardano intorno, sono quelli avvistati e segnalati a mezzo social da alcuni residenti via Taranto e via Como a Mondragone. I due sono stati sorpresi da alcuni residenti che erano in auto a via Taranto e senza che se ne accorgessero sono stati segnalati. "Queste merde vanno in giro per le strade di Mondragone facendo rapine", commenta un residente.