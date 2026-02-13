Shopping invernale il Parco Novi Sad ospita il mercato di Modena
Il Mercato di Modena si svolge domenica 15 febbraio al Parco Novi Sad, attirando appassionati di shopping invernale. La manifestazione si tiene in un grande spazio all’aperto, dove i visitatori possono trovare bancarelle con prodotti locali e specialità stagionali. Molti cittadini approfittano di questa occasione per acquistare regali unici e gustare le prelibatezze del periodo.
Domenica 15 febbraio, il Mercato di Modena torna al Parco Novi Sad con un appuntamento dedicato a tutti gli amanti dello shopping. Dalle 07.00 alle 14.00, il Mercato Straordinario della Terza Domenica del mese offrirà un'ampia varietà di prodotti per soddisfare ogni esigenza. Passeggiando tra i banchi, sarà possibile scoprire un vasto assortimento di capi d’abbigliamento per tutta la famiglia: giacche, maglioni caldi, pantaloni, biancheria e accessori perfetti per affrontare l’inverno. Senza dimenticare, bigiotteria, accessori e calzature. Non solo moda, ma anche tante proposte per la casa: tovagliati, lenzuola e soffici coperte in tessuti caldi, perfette per creare un’atmosfera accogliente.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Torna il mercato “Fatto in Italia”, domenica di shopping al Novi Sad
Domenica 8 febbraio il Parco Novi Sad di Modena torna a ospitare il mercato
