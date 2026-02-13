Shannon Abeda a Milano Cortina scia anche l’Eritrea | Tutti possono sognare

Shannon Abeda partecipa ai Giochi di Milano Cortina 2026 perché l’Eritrea fa il suo debutto in questa edizione. La sua presenza rappresenta una prima storica per lo sport eritreo alle Olimpiadi invernali. Domani, al gigante maschile di Bormio, Abeda scenderà in pista per la prima volta in questa competizione, portando con sé il sogno di rappresentare il suo Paese.

(Adnkronos) – A Milano Cortina 2026 scia anche l’Eritrea. E domani, al via del gigante maschile di Bormio, scenderà in pista Shannon Abeda. Sarà lui a rappresentare uno dei quindici Paesi africani qualificati ai Giochi invernali. Una nazione dove domina il sole e in cui la neve non si vede proprio tutti i giorni. Shannon ha 29 anni, è nato in Canada da genitori eritrei ed è il primo atleta della sua nazione alle Olimpiadi invernali. “Ho messo gli sci ai piedi per la prima volta a tre anni – racconta sorridendo all’Adnkronos –. A cinque ho iniziato con le gare, poi tutto è cambiato quando mi sono trasferito a Calgary un paio d’anni dopo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

