Shakuntala Devi | La donna che ha sconfitto i computer con la sua mente unica

Shakuntala Devi ha conquistato il pubblico con la sua mente brillante, dimostrando che l’intelligenza umana può superare anche i computer più avanzati. La sua abilità straordinaria si è manifestata fin dall'infanzia, quando a soli tre anni, mentre giocava a carte con il padre a Bangalore, ha già mostrato una capacità di calcolo eccezionale.

Nel 1932 a Bangalore, India, una bambina di tre anni stava giocando a carte con suo padre. Ma non era un gioco qualsiasi: Shakuntala Devi non guardava le carte, le "sentiva". Dopo un solo sguardo, poteva dirgli esattamente quali carte aveva in mano. Questo, tuttavia, non era che l'inizio di un percorso straordinario che l'avrebbe portata a diventare una delle menti più brillanti della storia della matematica.

