Sgommate luci accese e sirene alle 2.30 di notte | colpo fallito al compro oro di Mariano

Alle 2.30 di notte, alcuni banditi hanno tentato di svaligiare il Compro Oro di Mariano Comense in via Isonzo 28, usando veicoli sfrecciati e luci abbaglianti per creare scompiglio, ma sono stati costretti a scappare senza portare via nulla, lasciando dietro di sé un’auto abbandonata con i vetri rotti.

Tentato furto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio in via Isonzo 28 a Mariano Comense, ai danni di un Compro Oro. Erano circa le 2.30 del mattino quando sgommate, frenate e forti rumori hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti. Un’auto si è fermata davanti all’attività: sarebbero due persone scese dall'auto, mentre una terza sarebbe rimasta in macchina. I tre hanno iniziato a gesticolare e armeggiare davanti al negozio, riuscendo ad alzare la saracinesca. Il trambusto e le luci accese nelle abitazioni hanno fatto scattare l’allarme al 112, avvisato anche da alcuni residenti.🔗 Leggi su Quicomo.it

