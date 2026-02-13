Sfondata la testa della sfinge di piazza Mercato a Napoli | è quasi decapitata

Da fanpage.it 13 feb 2026

La testa della sfinge di piazza Mercato a Napoli è stata sfondata, e ora la statua rischia di perdere la sua decapitazione. La fontana del Seguro, che rappresenta l’antico simbolo della zona, è stata danneggiata da atti di vandalismo. Antonio Alfano, rappresentante dell’Associazione No Comment, ha spiegato di aver segnalato immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine e alle autorità competenti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questo gesto distruttivo.

La sfinge della fontana del Seguro pesantemente vandalizzata. La denuncia di Antonio Alfano (Associazione ): "Abbiamo segnalato a carabinieri e Soprintendenza".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

