Severance | Apple TV+ conferma la terza stagione e pianifica già il futuro della serie thriller

Apple TV+ ha annunciato ufficialmente che ci sarà una terza stagione di “Severance”. La produzione si prepara già alle riprese estive, e la serie thriller psicologico non si ferma: una quarta stagione è già in cantiere. I fan della serie dovranno aspettare ancora qualche mese, ma intanto l’azienda conferma il suo impegno a portare avanti questa storia che esplora i limiti tra vita privata e lavoro.
“Severance”: Apple TV+ punta al futuro, tra riprese estive e una quarta stagione già pianificata. La serie thriller psicologico “Severance” continuerà a esplorare i confini tra vita personale e professionale. Apple TV+ ha confermato la produzione di una terza stagione, con l’inizio delle riprese previsto per l’estate del 2026, e ha annunciato di essere al lavoro anche su una quarta, dimostrando una fiducia a lungo termine nel progetto creato da Dan Erickson e Ben Stiller. L’attesa è finita: la terza stagione è in arrivo. Dopo un’attesa di tre anni tra la prima e la seconda stagione, i fan di “Severance” possono tirare un sospiro di sollievo.🔗 Leggi su Ameve.eu
