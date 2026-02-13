Settimana di guasti e ritardi. I pendolari tornano alla carica: raddoppio ferroviario urgente L’inizio della settimana, sulle tratte della Lomellina, in modo particolare sulla Milano-Mortara e la Pavia-Mortara-Vercelli, è stato tutt’altro che sereno. Questa mattina, infatti, un guasto tecnico alla stazione di Vercelli ha causato il blocco dei treni per oltre due ore, lasciando migliaia di pendolari in attesa sotto la pioggia. La causa è stata individuata in un guasto ai sistemi di alimentazione elettrica, un problema che si ripete frequentemente e che ormai mette in crisi il traffico

L’inizio della settimana, sulle tratte della Lomellina, in modo particolare sulla Milano-Mortara e la Pavia-Mortara-Vercelli, è stato tutt’altro che sereno. Per alcuni guasti che hanno interessato i convogli in servizio sulla suburbana all’altezza di Trezzano (Milano), si sono verificate cancellazioni e ritardi che hanno toccato anche i 50 minuti. Solo giovedì scorso si erano registrate 7 soppressioni, altre dieci sabato e ancora sei martedì. Tutte le soppressioni sono state concentrate nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 9 del mattino. "Per fortuna – sottolinea Franco Aggio, presidente dell’associazione dei pendolari MiMoAl – i guasti si sono verificati nei tratti a doppio binario e questo ha consentito di evitare disagi ancora maggiori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I pendolari che usano le linee ferroviarie tra Bologna e Portomaggiore continuano a vivere giornate difficili.

Questa mattina, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti sulla linea ferroviaria.

