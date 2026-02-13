Settembre | idee sul tavolo Ma stop a piazza Duomo

Prato, 27 settembre 2023 – L’assessore al turismo, Marco Bianchi, ha confermato che le idee per il prossimo Settembre sono sul tavolo, ma i lavori si concentrano soprattutto sulla decisione di non riaprire la piazza Duomo per le tradizionali iniziative. Dopo settimane di incontri preliminari con le categorie economiche e i tecnici comunali, l’amministrazione ha deciso di fermarsi sulla scelta di evitare il tradizionale allestimento nel cuore della città, mantenendo comunque vivi gli eventi programmati per l’estate.

Si muove con anticipo la macchina organizzativa del Settembre pratese. L’amministrazione ha avviato i primi incontri con le categorie economiche e con i tecnici comunali per pianificare l’estate e, soprattutto, garantire continuità all’8 settembre, appuntamento che per la città non è solo una data sul calendario, ma un elemento identitario profondo. La novità principale riguarda i concerti: stop definitivo alla musica in piazza Duomo. Il marmo verde della facciata e il pulpito di Donatello non possono sopportare le vibrazioni della musica ad alto volume, e per questo l’ipotesi è di spostare le esibizioni dal vivo in piazza delle Carceri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settembre: idee sul tavolo. Ma stop a piazza Duomo Italia, continua l’idea dello stage azzurro e stop alla Serie A: idee sul tavolo, ma non mancano i problemi… Zapato torna sul palco di Capodanno in Piazza Duomo a Catania Zapato torna a esibirsi a Catania in occasione di Capodanno, dopo il grande successo del 2022. Contenuti correlati Argomenti discussi: Settembre: idee sul tavolo. Ma stop a piazza Duomo.