Sette anni di violenze fra le mura di casa allontanamento e braccialetto elettronico per un 44enne

Un uomo di 44 anni, accusato di aver maltrattato la propria compagna per quasi sette anni, è stato arrestato dopo un intervento dei Carabinieri. La donna, che ha subito violenze e umiliazioni continue, ha finalmente trovato aiuto e ora ha un braccialetto elettronico per evitare incontri con l’ex partner. La vicenda si è conclusa con l’allontanamento dell’uomo e un’ordinanza di custodia cautelare.

Madre e figlia maltrattate, poi il ricovero della donna e la denuncia. Decisive le video-registrazioni che mostrano la minore intervenire durante le aggressioni. Un incubo domestico che durava da quasi 7 anni, fatto di violenze fisiche, umiliazioni e un controllo ossessivo, si è interrotto nelle scorse ore grazie all'intervento della Procura e dei Carabinieri. I militari delle Stazioni di Modena viale Tassoni e di Castelnuovo Rangone hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che dispone l’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo di 44 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi ai danni della convivente e della figlia minorenne.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su sette anni

A Torrice, un uomo di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo aver commesso violenze e minacce nei confronti dell'ex compagna.

La polizia ha disposto restrizioni contro un uomo accusato di aver ferito la moglie con un coltello.

Ultime notizie su sette anni

Argomenti discussi: Abusi su sette alunne, un maestro condannato a 11 anni a Milano; Violenza sessuale sulle allieve a scuola: maestro condannato a 11 anni; Chiusa in un ripostiglio e istruita a 10 anni agli atti sessuali come terapia antistress: condannata la madre; Gisèle Pelicot, violentata per dieci anni da 50 uomini: Perché ho mostrato foto e video al mondo. Ora ho un nuovo compagno e sono felice.

Abusò sessualmente della nipote di 6 anni nel Pavese, nonno condannato a oltre sette anni di carcereUn uomo di 75 anni, originario del Pavese, avrebbe abusato sessualmente della nipote di 6 anni. Nel computer gli è stato trovato inoltre numeroso materiale pedopornografico. fanpage.it

Violenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficioLeggi su Sky TG24 l'articolo Violenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficio ... tg24.sky.it

Avevo sette anni quando si diffuse la notizia di quanto era successo al Cinema Statuto. Ricordo la sensazione – confusa ma fortissima – che fosse accaduto qualcosa di enorme e doloroso per tutta Torino. L’incendio portò via 64 vite e segnò per sempre la no - facebook.com facebook