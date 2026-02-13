Un uomo di 44 anni, accusato di aver commesso violenze e umiliazioni contro la propria compagna per quasi sette anni, è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La donna, che ha riferito di aver subito ripetuti abusi tra le mura di casa, ha deciso di chiedere aiuto dopo un ultimo episodio di violenza. I Carabinieri sono intervenuti questa mattina, portando a termine un’operazione che ha messo fine a un incubo durato quasi sette anni.

Madre e figlia maltrattate, poi il ricovero della donna e la denuncia. Decisive le video-registrazioni che mostrano la minore intervenire durante le aggressioni. Un incubo domestico che durava da quasi 7 anni, fatto di violenze fisiche, umiliazioni e un controllo ossessivo, si è interrotto nelle scorse ore grazie all'intervento della Procura e dei Carabinieri. I militari delle Stazioni di Modena viale Tassoni e di Castelnuovo Rangone hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che dispone l’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo di 44 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi ai danni della convivente e della figlia minorenne.🔗 Leggi su Modenatoday.it

A Torrice, un uomo di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo aver commesso violenze e minacce nei confronti dell'ex compagna.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sette anni di violenze fra le mura di casa, allontanamento e braccialetto elettronico per un 44enne; Abusi su sette alunne, un maestro condannato a 11 anni a Milano; Chiusa in un ripostiglio e istruita a 10 anni agli atti sessuali come terapia antistress: condannata la madre; Gisèle Pelicot, violentata per dieci anni da 50 uomini: Perché ho mostrato foto e video al mondo. Ora ho un nuovo compagno e sono felice.

Sette anni di violenze fra le mura di casa, allontanamento e braccialetto elettronico per un 44enneMadre e figlia maltrattate, poi il ricovero della donna e la denuncia. Decisive le video-registrazioni che mostrano la minore intervenire durante le aggressioni. modenatoday.it

Abusò sessualmente della nipote di 6 anni nel Pavese, nonno condannato a oltre sette anni di carcereUn uomo di 75 anni, originario del Pavese, avrebbe abusato sessualmente della nipote di 6 anni. Nel computer gli è stato trovato inoltre numeroso materiale pedopornografico. fanpage.it

Sette anni fa e una persona speciale: Emilio Randacio. So di non essere il solo a pensare che manca facebook

Domani è il Giorno che stiamo aspettando da sette anni e per cui penso sia fondamentale e direi anzi necessario celebrarlo come merita. I MIEI PRONOSTICI PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO-CORTINA 2026, GARA PER GARA #MilanoCo x.com