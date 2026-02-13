Serle | Festa di Carnevale

Da bresciatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Serle, la tradizionale festa di Carnevale torna quest’anno dopo due anni di sospensione, portando in piazza carri colorati e maschere sfavillanti. La manifestazione si svolgerà domenica pomeriggio, attirando famiglie e bambini pronti a divertirsi. La comunità si prepara con entusiasmo per un evento che riunisce tutti, dai più piccoli agli anziani.

Anche quest'anno torna a Serle la grande festa di Carnevale, che coinvolgerà tutto il paese in un pomeriggio di pura allegria.Il cuore dell'evento sarà la sfilata in maschera, dove grandi e piccini potranno mostrare le proprie creazioni. Non mancheranno le attese premiazioni delle maschere più.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Festa di Carnevale all'Eduteca

Domenica 22 febbraio l’Eduteca apre le sue porte per una festa di Carnevale.

Marmentino: festa di Carnevale

Domenica 8 febbraio a Marmentino si accende il Carnevale.

UPM 2026 | ESQUENTA CARNAVAL (MINI DESFILE) SÉRIE OURO COMPLETO NA CIDADE DO SAMBA

Video UPM 2026 | ESQUENTA CARNAVAL (MINI DESFILE) SÉRIE OURO COMPLETO NA CIDADE DO SAMBA

Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni.

C'è una città dove a Carnevale si smette di crescere per entrare nel mondo di Peter Pan: l'evento magico da non perdere con i bambiniA Cassano Magnago (Va) il Carnevale 2026 diventa magia: Peter Pan, carri spettacolari e una festa che unisce bambini, famiglie e tradizione in un evento davvero indimenticabile. nostrofiglio.it

Ceresole d’Alba, la Pro Loco organizza la festa di Carnevale per grandi e piccoliCeresole d’Alba, la Pro Loco organizza la festa di Carnevale per grandi e piccoli, nel pomeriggio di sabato 14 febbraio presso la palestra della scuola ... ideawebtv.it