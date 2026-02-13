Serle | Festa di Carnevale
A Serle, la tradizionale festa di Carnevale torna quest’anno dopo due anni di sospensione, portando in piazza carri colorati e maschere sfavillanti. La manifestazione si svolgerà domenica pomeriggio, attirando famiglie e bambini pronti a divertirsi. La comunità si prepara con entusiasmo per un evento che riunisce tutti, dai più piccoli agli anziani.
Anche quest'anno torna a Serle la grande festa di Carnevale, che coinvolgerà tutto il paese in un pomeriggio di pura allegria.Il cuore dell'evento sarà la sfilata in maschera, dove grandi e piccini potranno mostrare le proprie creazioni. Non mancheranno le attese premiazioni delle maschere più.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Festa di Carnevale all'Eduteca
Domenica 22 febbraio l’Eduteca apre le sue porte per una festa di Carnevale.
Marmentino: festa di Carnevale
Domenica 8 febbraio a Marmentino si accende il Carnevale.
UPM 2026 | ESQUENTA CARNAVAL (MINI DESFILE) SÉRIE OURO COMPLETO NA CIDADE DO SAMBA
Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni.
C'è una città dove a Carnevale si smette di crescere per entrare nel mondo di Peter Pan: l'evento magico da non perdere con i bambiniA Cassano Magnago (Va) il Carnevale 2026 diventa magia: Peter Pan, carri spettacolari e una festa che unisce bambini, famiglie e tradizione in un evento davvero indimenticabile. nostrofiglio.it
Ceresole d’Alba, la Pro Loco organizza la festa di Carnevale per grandi e piccoliCeresole d’Alba, la Pro Loco organizza la festa di Carnevale per grandi e piccoli, nel pomeriggio di sabato 14 febbraio presso la palestra della scuola ... ideawebtv.it
2 FEBBRAIO FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESU Sante Messe CON IL RITO DELLA LUCE 17.00 Castello 18.00 Nuvolento 18.30 Serle 19.00 Nuvolera - facebook.com facebook