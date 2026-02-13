Serie C il Livorno adesso sogna i playoff | il calendario fino al termine della stagione

Il Livorno si prepara a puntare ai playoff dopo aver battuto il Campobasso, aumentando a quattro vittorie nelle ultime cinque partite. La squadra di mister Lucarelli ha conquistato tre punti fondamentali grazie a un gol di testa di Ricci al 78°, che ha sbloccato una partita equilibrata. Questa vittoria ha permesso ai toscani di allontanarsi dalla zona playout, ora distante sette punti, e di avvicinarsi alla zona che vale la promozione. Il calendario fino alla fine della stagione mostra sfide decisive contro avversari diretti, che potrebbero determinare il destino del Livorno.

La vittoria contro il Campobasso, la quarta nelle ultime cinque partite, ha permesso al Livorno di allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, adesso distante sette punti, agganciando quella playoff. Gli amaranto, da quando in panchina è arrivato Roberto Venturato, subentrato lo scorso 12 novembre all'esonerato Alessandro Formisano, hanno cambiato marcia e, adesso, sognano di vivere una parte finale di stagione con ambizioni quasi inimmaginabili appena poche settimane fa. La Lega Pro, intanto, ha ufficializzato il calendario fino al termine della stagione. Questi, nel dettaglio, tutti gli impegni del Livorno: