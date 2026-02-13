Serie B il Mantova a Catanzaro per ripartire subito

Il Mantova arriva a Catanzaro determinato a riscattare le ultime sconfitte, dopo aver affrontato tre partite in sette giorni che hanno lasciato i biancorossi stanchi e con pochi punti in classifica. La squadra di mister Tazzioli cerca subito una vittoria per risollevare il morale e risalire la china, mentre il match di sabato 14 febbraio alle 17 si presenta come un’occasione cruciale per il campionato.

Il Mantova concluderà il tour de force di tre partite in una settimana sabato 14 febbraio (fischio d'inizio alle 17.15) rendendo visita al Catanzaro. Dopo i risultati della ventiquattresima giornata di serie B, i numeri raccontano di un deciso rilancio dei giallorossi, saliti in quinta posizione, verso i playoff, mentre i virgiliani, sconfitti (con recriminazioni) sul terreno della Reggiana, sono tornati in zona playout, con un punto di vantaggio sulla retrocessione diretta e due di ritardo sulla salvezza. Nonostante l'amarezza per il ko patito nel duello diretto con gli emiliani e la sottolineatura per qualche episodio di troppo a sfavore (compresi alcuni dubbi legati alla gestione della partita del 'Mapei Stadium' e all'annullamento del pareggio di Marras per il fallo di Mancuso su Micai rilevato dal Var), mister Modest o cerca di inalzare l'attenzione sul campo e sul cammino della sua squadra: "Al di là della sconfitta – ricorda il tecnico nato a Crotone – ho visto lo spirito giusto.