Sepolto dalla valanga lancia l'allarme | Sto soffocando | trovato con una temperatura corporea di 27°

Alfonso Flostergher, 44 anni di Milano, ha rischiato la vita quando una valanga lo ha travolto a Gressoney-La-Trinité. La neve ha coperto il suo corpo, e lui ha lanciato l’allarme gridando di essere in difficoltà. Quando è stato trovato, aveva una temperatura corporea di 27 gradi e sembrava sul punto di soffocare. La scena si è svolta tra i boschi della Valle d’Aosta, dove l’uomo si trovava per una gita sciistica.