Sepolto dalla valanga lancia l'allarme | Sto soffocando | trovato con una temperatura corporea di 27°

Alfonso Flostergher, 44 anni, milanese, è stato travolto da una valanga a Gressoney-La-Trinité, in Val d'Aosta. Sepolto sotto 1,5 m di neve, è riuscito a chiamare il 112 grazie anche ad una bolla d’aria. Salvato dopo 3 ore dai soccorritori e un cane da valanga, è ricoverato in ospedale in condizioni stabili.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Valanghe in Trentino, tre morti e diversi feriti tra gli scialpinisti; Valanga Val di Fassa: 5 scialpinisti travolti, uno grave.
