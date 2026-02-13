Separazione delle carriere | un rimedio necessario o un falso problema? il dibattito a Padova

Il dibattito sulla separazione delle carriere si accende a Padova, dove cittadini e avvocati discutono se questa riforma sia davvero necessaria o solo un falso problema. La questione, legata alla proposta di modificare il percorso professionale dei giudici e dei pubblici ministeri, ha attirato molte persone in piazza. Domenica 22 febbraio alle 17, si terrà un appuntamento pubblico per approfondire i punti chiave della riforma e ascoltare le opinioni di esperti e cittadini.

La riforma della giustizia, su cui dovremo votare al referendum del 22-23 marzo non poteva non portare un nuovo incontro di???a! Appuntamento domenica 22 febbraio alle 17.30, presso la sala comunale Nassirya di Padova, per parlarne insieme ad Alessandro Boin, giudice penale presso il tribunale di Vicenza, a favore del NO, e Leonardo De Luca, avvocato penalista, a favore del SÌ.?? Domenica 22 febbraio ore 17.30?? Sala Caduti di Nassiriya – Piazza Capitaniato 20, Padova .🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su separazione carriere Separazione delle carriere, dibattito AIGA a Napoli il 23 gennaio Il 23 gennaio a Napoli, presso il Teatro Il Pozzo e il Pendolo, si terrà un incontro organizzato da AIGA Napoli dedicato al Referendum Costituzionale e alla separazione delle carriere. Separazione delle carriere: il dibattito arriva a Napoli con l'Aiga La Sezione AIGA di Napoli, con il supporto di enti nazionali e locali, organizza un incontro pubblico sul tema della separazione delle carriere. Ultime notizie su separazione carriere Argomenti discussi: La positività della negazione; Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato; La separazione delle carriere non è un tabù costituzionale. Anzi; È necessaria la separazione delle carriere perché chi giudica deve essere differente e distante da chi accusa e chi difende. Lo scontro sul referendum sulla Separazione delle carriere: intervista a Carmela Auriemma10:15 Camera interpellanze 11:00 La nascita della Repubblica nei lavori dell'Assemblea Costituente Roma 12 febbraio. Organizzato da: Camera dei Deputati Culture politiche e Assemblea Costituente. Appu ... radioradicale.it Referendum sulla separazione delle carriere, l’Itet Garibaldi di Marsala organizza un’iniziativa per gli studentiReferendum sulla separazione delle carriere, l'Itet Garibaldi di Marsala organizza un'iniziativa per gli studenti. Mettere i futuri elettori davanti a ... itacanotizie.it Sul referendum che riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ho scelto di votare NO. Lo faccio con rispetto per chi la pensa diversamente, ma con la convinzione che la nostra Costituzione non debba essere modificata per ragioni id - facebook.com facebook Fu il fascismo a unire le carriere delle toghe. Le parole di Grandi del 1941 identiche a quelle di chi oggi avversa la riforma Nordio: Schlein, Serracchiani, l'Anm, Gratteri, Di Matteo, Travaglio. La separazione delle carriere “determinerebbe la formazione di veri e x.com