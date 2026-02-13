Sembrava finita la pioggia invece no | torna il maltempo allerta gialla in tutta la Toscana

La pioggia improvvisa ha riacceso il maltempo in Toscana, costringendo le autorità a emettere un’allerta gialla in tutta la regione. Dopo ore di sole e temperature in aumento, le precipitazioni si sono intensificate, creando disagi nelle strade e nelle campagne. Le previsioni meteo indicano che questa situazione potrebbe durare ancora diversi giorni, con rischi di allagamenti e frane in alcune zone.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Oggi in Toscana l’aria profuma quasi di primavera. Le temperature sono in rialzo grazie al ritorno del sole, che mancava da diversi giorni. Una tregua, però, destinata a durare poco: già da domani, sabato 14 febbraio, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con il ritorno delle perturbazioni. Allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il territorio toscano. Il provvedimento riguarda la possibilità di innalzamento dei corsi d’acqua minori, oltre al rischio di smottamenti e frane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

