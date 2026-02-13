La Sella Cento si trova ora in una posizione critica nella corsa salvezza dopo che Bergamo ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione, causando un forte scompiglio nella classifica e aprendo nuovi scenari inaspettati.

La rinuncia di Bergamo ha stravolto la classifica e modificato la corsa salvezza nella quale è impegnata la Sella Cento. La Blu Basket si trovava saldamente in zona play in, quindi non faceva parte del lotto di squadre coinvolte nella zona calda della classifica. Al momento della rinuncia Bergamo è stata automaticamente collocata all’ultimo posto in classifica. Il regolamento prevede tre retrocessioni: la 20esima direttamente al termine della regular season (quindi Bergamo) più le due squadre perdenti delle serie play out 16esima contro 19esima e 17esima contro 18esima. Quindi sono da stabilire ancora due retrocessioni, ma l’esclusione di Trapani in Lba, che non si potrà iscrivere salvo sorprese in A2, fa sì che quasi sicuramente verrà determinata sul campo solo una retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, la salvezza è un rebus da decifrare. Retrocessioni e ripescaggi, dialoghi in corso

