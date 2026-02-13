Sei pattuglie dell' Alto impatto perlustrano la terraferma | arrestato un ventenne

Giovedì sera, a Mestre, una squadra di polizia ha arrestato un giovane di 20 anni durante un’operazione di sicurezza: l’arresto è avvenuto nel cuore del quartiere della stazione, dove erano impegnate sei pattuglie dell’Alto impatto. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli intensivi nelle zone più a rischio, usando anche le camionette dell’esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Durante i controlli, sono state identificate diverse persone sospette e alcuni passanti sono stati fermati per verifiche.

Operazione ad Alto impatto a Mestre, nella sera di giovedì con le pattuglie della polizia della questura di Venezia, le camionette dell'esercito dell'operazione "strade sicure" e le squadre di polizia locale impegnate nei controlli straordinari delle zone rosse, in tutto il rione della stazione fino in centro. Bloccato un ventenne italiano, di origini tunisine, con un etto di hashish appena lanciato a terra. Un arresto congiunto, con uomini delle forze armate e delle forze dell'ordine in divisa e abiti civili, a intercettare situazioni di degrado, pericolo per la sicurezza pubblica, spaccio e criminalità di strada, quella che spaventa e destabilizza le principali città italiane.