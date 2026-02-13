La ministra britannica dell’Educazione, Bridget Phillipson, ha annunciato nuove linee guida che permettono ai bambini di decidere il proprio genere anche a soli quattro anni, creando un forte dibattito nel paese. La decisione mira a offrire ai più piccoli la possibilità di esplorare la propria identità senza pressioni, ma ha scatenato reazioni contrastanti tra genitori, insegnanti e associazioni. Le linee guida indicano che gli educatori devono essere cauti quando un bambino manifesta il desiderio di cambiare il proprio genere socialmente, promuovendo un approccio più aperto e flessibile.

Fanno discutere, e non poco, le nuove linee guida di genere per le scuole e università britanniche stabilite dalla ministra per l’Educazione, Bridget Phillipson, considerate “ chiare e pragmatiche ” che istruiranno gli studenti ad adottare un approccio molto cauto “ quando un bambino chiede di effettuare una transizione sociale”. In pratica, già dall’età di 4 anni si potrà decidere in autonomia se considerarsi maschio o femmina cambiando nome, pronome e anche la propria uniforme. Cos’è l’attribuzione di genere. Nel dettaglio, non si tratta ovviamente di un intervento chirurgico per cambiare il proprio essere, il proprio organismo, ma dell’ attribuzione di genere: con questo termine si intende l'assegnazione del sesso (maschio o femmina) fatta alla nascita in base all'osservazione dei genitali esterni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sei maschio o femmina? Puoi deciderlo anche 4 anni: Gran Bretagna nella bufera

