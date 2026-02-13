Cihan viene arrestato a causa di un sospetto collegamento con un crimine passato, una decisione che scuote l’intera famiglia. Le nuove puntate di

Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 16 al 20 febbraio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 20 febbraio. Mentre Parla si sfoga con Tugce sulla situazione di Cinar, l’idea che il fratello possa finire in prigione angoscia Defne. Poco dopo lo stesso Ceylin – grazie a delle ricerche fatte da Ozge – riesce a scoprire che è stato Iclal a sparare a Ilgaz, e che lui ha insabbiato le prove per proteggerla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio: Cihan viene arrestato

