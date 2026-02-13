Seconda categoria Il Mezzano vince e accorcia sulla Vis Fari su Marina-PFuori

Il Mezzano di Nicola Vultaggio ha battuto 1-0 il Santagata Sport nel recupero e si avvicina alla Vis Faventia, ora a tre punti di distanza. La vittoria arriva grazie a un gol siglato nel secondo tempo, che ha deciso una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sul big match tra Marina e P.Fuori, con i padroni di casa che cercano punti preziosi per risalire la classifica.

Vincendo 1-0 il recupero contro il Santagata Sport, il Mezzano di Nicola Vultaggio (in foto) si porta a soli 3 punti dalla Vis Faventia, capolista del girone M di Seconda. Nel girone N domani si gioca il supermatch tra Marina e Porto Fuori, prima contro seconda. Programma Seconda Categoria (18ª giornata, ore 14,30). Girone M (domani): Brisighella-Riolese. Domenica: Bagnara-B. Tuliero, Lugo-R. Voltanese, Mezzano-P. L. Reda, Santagata Sport-S. Rocco, S. Imolese-Giov. Santerno, Vita-Vis Faventia. Classifica: Vis Faventia 42; Mezzano 39; Riolese 33; Brisighella 26; Giov. Santerno 25; R. Voltanese, S.