Angelo Pisani presenta “Slip&Strip”, il nuovo quiz teatrale che partirà il 20 febbraio dal teatro Condominio Vittorio Gassmann di Gallarate, con l’obiettivo di sfatare i tabù sulla sessualità attraverso un mix di comicità, danza e divulgazione.

Informare sulla sessualità in maniera ironica e seria. È l’obiettivo di “Slip&Strip”, il nuovo quiz teatrale condotto da Angelo Pisani che mescola comicità, danza e divulgazione e partirà il 20 febbraio dal teatro Condominio Vittorio Gassmann di Gallarate. Nelle varie tappe del tour, quattro concorrenti (senza limiti di età, ma almeno maggiorenni) si sfidano su domande di scienza, storia, cultura e attualità collegate alla sfera sessuale e tutte a risposta multipla. La regola è una: chi sbaglia, si spoglia di un indumento, fino a sette capi. “ Ma al massimo si rimane in intimo, non vogliamo assolutamente ironizzare sui corpi che saranno in scena ”, ha spiegato Pisani in un incontro con la stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se spieghi cosa è il perineo, dici che è una zona erogena e non solo prerogativa dei rapporti omosessuali e ci ridi, hai sfatato un tabù”: Angelo Pisani presenta “Slip&Strip”

Approfondimenti su angelo pisani

Lo chef Bruno Barbieri, noto volto televisivo e giudice di MasterChef Italia, si racconta sulla sua vita sentimentale e le esperienze più intime.

Fullkrug indossa ora la maglia del Milan con il numero 9, un numero spesso considerato sfortunato nel calcio.

Ultime notizie su angelo pisani

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; UN LIBRO PER SPIEGARE LE RAGIONI DEL SÌ AL REFERENDUM; Referendum, spiegazioni meno tecniche e più comprensibili: la campagna di Meloni per far capire la riforma.

Educare prima di punire: «Vi spiego cosa serve coi 12enni violenti»«Anche se i bambini sono molto piccoli il giudice minorile può e deve intervenire. La legge dice che sono imputabili solo i minori al di sopra dei 14 anni. Ed è vero, ma parliamo di codice penale. Dal ... avvenire.it

"Lei rimane il grande amore della mia vita": Angelo Pisani parla del rapporto con l'ex moglie Katia Follesa dopo la separazione - facebook.com facebook