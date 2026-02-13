Se parlare di sesso è ancora una colpa

Da today.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver condiviso un articolo sulle app che propongono contenuti audio erotici, mi hanno scritto “Vergognati”. La critica nasce dal fatto che parlare di sesso continua a essere considerato un tabù, anche in un’epoca in cui la sessualità è più aperta rispetto al passato. La risposta online si è scatenata, con molti che giudicano l’argomento troppo scomodo o inappropriato.

"Vergognati", mi hanno scritto dopo aver letto (o almeno spero) l'articolo in cui racconto di app che offrono audio erotici. Qualcuno invece mi ha scritto "basta, si parla di sesso in continuazione". I due commenti mi hanno colpita perché sono in totale antitesi. Inoltre, l'articolo neanche parlava di sesso, ma di eccitamento. Ma questo, evidentemente, è un dettaglio irrilevante. E dunque mi sono chiesta: come fa una cosa di cui “si parla in continuazione” a suscitare ancora vergogna? Perché la sessualità, soprattutto, quando a parlarne è una donna diventa un tabù, mentre tutto intorno è sessualizzato? Le pubblicità degli yogurt giocano con la parola “piacere”, le promozioni cinematografiche costruiscono immaginari stuzzicanti intorno agli attori principali -l’ultimo esempio è quanto accaduto con Cime tempestose di Emerald Fennell, ma andando indietro è indimenticabile la tensione sessuale che tutti eravamo certi di aver visto tra Lady Gaga e Bradley Cooper durante la promozione di A Star Is Born.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

