Scuole senza mensa in Lombardia | i più penalizzati sono i piccoli centri

A Milano, il Comune ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio di mensa scolastica nelle scuole di piccoli centri della Lombardia, lasciando senza pasti circa 3.500 studenti, principalmente nei paesi più isolati. La causa principale è il ritardo nelle consegne delle forniture alimentari causato dalla crisi logistica europea, che ha bloccato molte forniture provenienti dall’estero. Questa decisione colpisce soprattutto le scuole delle zone montane e dei paesi con meno di 2.000 abitanti, dove le alternative per il pasto sono poche. La situazione sta creando preoccupazione tra genitori e insegnanti, che temono ripercussioni sulla quotidianità dei

Milano, 13 febbraio 2026 – Migliorano la qualità dell'offerta scolastica, garantiscono pasti equilibrati in contrasto alla povertà alimentare, facilitano la socialità e permettono di seguire lezioni nel pomeriggio. Tuttavia, solo poco più di un edificio scolastico su tre è dotato di ambienti per la mensa, con forti disparità territoriali che accrescono le diseguaglianze. È quanto emerge dalla rielaborazione fatta da openPolis – con i bambini dei dati della presenza delle mense scolastiche all'interno degli edifici scolastici statali per l'anno scolastico 2024-2025 rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito.