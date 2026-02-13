Scuole chiuse in Campania per l’allerta meteo | l’elenco dei comuni interessati

Per l’allerta meteo, le scuole in Campania rimangono chiuse sabato 14 febbraio a causa delle forti piogge e del vento intenso. In particolare, i Comuni dell’area vesuviana, della costiera e dei quartieri flegrei hanno deciso di sospendere le lezioni per motivi di sicurezza. Oltre alle scuole, sono stati chiusi anche parchi pubblici e cimiteri in molte zone.

Scuole chiuse sabato 14 febbraio in diverse città tra area vesuviana, costiera e flegrea. Disposte anche chiusure di parchi e cimiteri. Scuole chiuse domani, sabato 14 febbraio, in alcune città della Campania a causa dell’allerta meteo in vigore per l’intera giornata. Come riporta Fanpage, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta di livello arancione su Napoli, isole del Golfo, Piana Vesuviana, costiera sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; gialla invece sul resto della regione, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. L’allerta prevede temporali e forti venti, con possibili criticità sul territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

