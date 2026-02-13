Scuole chiuse domani per allerta meteo arancione in Campania | alcuni comuni hanno già deciso
Domani, le scuole in molti comuni della Campania resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo arancione emessa per il maltempo previsto. La decisione nasce dalla forte perturbazione che sta provocando venti intensi e piogge abbondanti nella regione. Alcuni amministratori hanno preso questa misura per proteggere studenti e insegnanti, considerando i rischi di cadute di alberi e allagamenti. La situazione si mantiene sotto osservazione, e le autorità continuano a monitorare gli sviluppi del maltempo.
Sabato 14 febbraio allerta meteo arancione su quasi tutta la Campania. E in via precauzionale alcuni Comuni decidono di sospendere l'attività scolastica.🔗 Leggi su Fanpage.it
Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse domani: la lista dei comuni
Scuole chiuse per allerta meteo arancione domani 25 novembre, la lista dei Comuni in Campania
ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry fa paura: scuole chiuse e barriere sulle spiagge, è allarme!!!
Allerta arancione, ordinanza del sindaco. Domani scuole chiuse a Milazzo. Le avvertenze per i cittadini; Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio: stop alle lezioni a Palermo, Reggio Calabria e non solo. ELENCO AGGIORNATO; Allerta meteo per forte vento, scuole chiuse a Palermo; Allerta meteo arancione: scuole chiuse anche domani a Reggio. Si attende l'ordinanza.
Scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna e allerta meteo arancione domani venerdì 13 febbraio: l’elenco dei comuniContinua l'ondata di maltempo sull’Italia e per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo ... fanpage.it
Maltempo, è allerta meteo arancione: domani scuole chiuse, l'elenco completoIl maltempo non dà tregua, tanto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, 12 febbraio 2026. Molti comuni hanno già deciso di tenere le scuole chiuse. notizie.it
Allerta Meteo e scuole chiuse, il "modello Messina" funziona ancora una volta: scelte impeccabili grazie al meteorologo comunale. A Reggio e Palermo, invece... - facebook.com facebook
Previsto vento e forti mareggiate sul versante Tirrenico. Scuole chiuse a Messina x.com