Scuole chiuse domani per allerta meteo arancione in Campania | alcuni comuni hanno già deciso

Domani, le scuole in molti comuni della Campania resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo arancione emessa per il maltempo previsto. La decisione nasce dalla forte perturbazione che sta provocando venti intensi e piogge abbondanti nella regione. Alcuni amministratori hanno preso questa misura per proteggere studenti e insegnanti, considerando i rischi di cadute di alberi e allagamenti. La situazione si mantiene sotto osservazione, e le autorità continuano a monitorare gli sviluppi del maltempo.