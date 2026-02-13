Un cantiere che si trascina da oltre cinque anni, e ancora non se ne vede la fine. Sul territorio, sono in molti a chiedersi quando riprenderanno - e finalmente si concluderanno - i lavori del secondo lotto della scuola primaria "Leonardo Da Vinci", pensati per garantire all’attuale plesso di via Diaz, nella frazione di Riozzo, ulteriori spazi e servizi con la costruzione di una palestra, un auditorium da 300 posti e l’ampliamento del refettorio. Dopo l’inaugurazione del primo lotto della scuola, avvenuta nel 2018, tra il 2020 e il 2021 sono partiti i lavori per la realizzazione del secondo comparto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scuola primaria, lavori al palo. Cinque anni di cantieri a singhiozzo: "Inaccettabile, il Comune chiarisca"

Dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni online per le scuole italiane, coinvolgendo circa 26mila alunni.

