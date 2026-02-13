Scuola di inglese finta no profit | la Finanza scopre 170mila euro nascosti e un lavoratore in nero

La Guardia di Finanza di Macerata ha scoperto che una scuola di inglese apparentemente senza scopo di lucro ha nascosto circa 170mila euro di ricavi non dichiarati, oltre a dover versare circa 40mila euro di IVA, e ha individuato un dipendente lavoratore in nero.

L’ente organizzava corsi di lingue straniere, lezioni di italiano per cittadini stranieri e attività di supporto scolastico, rivolgendosi a clienti e non ad associati, con modalità tipiche di un’attività commerciale MACERATA - Ricavi non dichiarati per circa 170mila euro, Iva dovuta per 40mila euro e un lavoratore completamente in nero. Sono le principali violazioni contestate dal Gruppo della Guardia di finanza di Macerata al termine di una verifica nei confronti di un’associazione culturale formalmente “non commerciale”, ma di fatto operante come una vera e propria impresa. L’ente organizzava corsi di lingue straniere, lezioni di italiano per cittadini stranieri e attività di supporto scolastico, rivolgendosi a clienti e non ad associati, con modalità tipiche di un’attività commerciale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

