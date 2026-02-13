Scultura di ghiaccio made in Santarcangelo per il rapper Capo Plaza

Una gigantesca scultura di ghiaccio realizzata a Santarcangelo è stata portata a Milano per celebrare il concerto del rapper Capo Plaza, che si è tenuto lunedì scorso in Largo La Foppa. La scultura, alta oltre due metri, raffigura il volto dell’artista ed è stata creata con blocchi di ghiaccio provenienti direttamente dalla provincia di Rimini, scelta per sottolineare il legame tra il rapper e il suo territorio natale. La presenza di questa installazione ha attirato numerosi giovani e curiosi, che si sono fermati ad ammirarla prima di entrare in concerto.

Una gigantesca installazione di ghiaccio alta oltre due metri nel cuore di Milano. È la trovata che lunedì scorso ha acceso Largo La Foppa a due passi da corso Garibaldi richiamando curiosi e soprattutto giovanissimi fan del rapper Capo Plaza. La direzione artistica e logistica dell’installazione è stata firmata da Artice, divisione sculture della Ghiaccio Express, l’azienda santarcangiolese di Davide Ruggieri. L’imprenditore riminese era salito alla ribalta già nel 2018, quando per il party matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni realizzò una fontana decorativa a forma di putto, utilizzata dagli sposi per servire fiumi di vodka ghiacciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scultura di ghiaccio made in Santarcangelo per il rapper Capo Plaza Il nuovo ep di Capo Plaza scolpito nel ghiaccio: l'installazione di Milano è made in Santarcangelo A Milano, una grande installazione in ghiaccio ha catturato l’attenzione dei passanti lunedì scorso. Capo Plaza, in radio il singolo Resta ancora un po’ Contenuti correlati La responsabilità dell’essere artista - Intervista a Capo Plaza Argomenti discussi: Scultura di ghiaccio made in Santarcangelo per il rapper Capo Plaza; Il nuovo ep di Capo Plaza scolpito nel ghiaccio: l'installazione di Milano è made in Santarcangelo; Il nuovo ep di Capo Plaza scolpito nel ghiaccio | l' installazione di Milano è made in Santarcangelo. Il nuovo Ep di Capo Plaza scolpito nel ghiaccio: opera di un'azienda santarcangiolese. Il cubo alto più di due campeggia in corso Garibaldi a Milano: a realizzarlo Francesco Falasconi e Davide Ruggieri. LEGGI LA NOTIZIA QUI - facebook.com facebook Capo Plaza annuncia 4U EP: esce il 13 febbraio ed è già in presave/preorder (anche fisico). Dopo “Hustle Mixtape Vol.2”, il focus sembra più introspettivo, anticipato da “Resta ancora un po’”. Che Plaza vi aspettate Leggi l’articolo su Allmusicitalia. x.com