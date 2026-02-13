Scrittrice offesa dal guru induista Lei lo denuncia | rischia il processo

La scrittrice italiana Laura Bianchi ha deciso di denunciare pubblicamente il guru induista Swami Rajendra, accusandolo di averla offesa con commenti diffamatori durante un seminario a Rimini, e ora rischia il processo. Altro che karma, vibrazioni positive e pace dei sensi. Questa volta il mondo della spiritualità mette da parte incensi e meditazione e finisce dritto nelle aule di giustizia del tribunale di Rimini.

Una controversia tutta interna all'ambiente dei maestri spirituali e dei guru che si ispirano agli insegnamenti dell'induismo è infatti sfociata in un procedimento penale che ora potrebbe approdare a processo. Al centro della vicenda c'è un 75enne siciliano, attivo tra India e Italia nel circuito della spiritualità "alternativa", difeso dall'avvocato Andrea Muratori. L'uomo è stato denunciato da una donna molto conosciuta nell'ambiente spirituale, scrittrice e relatrice, residente in provincia di Rimini.