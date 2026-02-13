Scossa di terremoto in Italia | Percepita fino a lì

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 si è verificata oggi, 13 febbraio 2026, nella Costa Garganica in provincia di Foggia. La causa è stata un movimento sismico che ha fatto vibrare le case e le strade del territorio, portando molte persone a uscire di casa per la paura. La scossa è stata percepita chiaramente anche in alcuni paesi vicini, come Vieste e Peschici, dove diversi residenti hanno riferito di aver sentito un rumore sordo e di aver visto le finestre tremare.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata oggi, 13 febbraio 2026, nella zona della Costa Garganica, in provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è avvenuto alle 15.11 (ora italiana) con un ipocentro localizzato a circa 8 chilometri di profondità. Le coordinate geografiche indicate sono 41.9648 di latitudine e 15.5720 di longitudine. L' epicentro è stato individuato in mare, lungo la costa tra San Nicandro Garganico e le Isole Tremiti, rispettivamente a circa 14 e 18 chilometri di distanza. Si tratta della tredicesima scossa di magnitudo pari o superiore a 2 registrata dall'inizio dell'anno nella provincia di Foggia.

