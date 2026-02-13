Scopriamo Papa Leone XIV alla Biblioteca del seminario di piazza Duomo

Papa Leone XIV torna al centro dell’attenzione a Caserta a causa della prima edizione del “Premio Buone Notizie Book”. Questa sera, alla Biblioteca del seminario di piazza Duomo, si terrà un evento dedicato alla figura del pontefice, con rare immagini e testimonianze inedite. La serata offre un’occasione unica per scoprire aspetti poco conosciuti della sua vita e del suo pontificato, grazie anche alla collaborazione con la Libreria editrice vaticana Lev e il Dicastero della comunicazione della Santa Sede.

L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 18, nella Biblioteca del seminario di piazza Duomo a Caserta. Un evento tutto da vivere per approfondire meglio la conoscenza della persona, del carattere, del pensiero e della biografia del Papa venuto dagli Stati Uniti. Relatori d’eccezione, insieme all’arcivescovo Pietro Lagnese, saranno Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione vaticano, in passato direttore della Sala Stampa della Santa Sede, durante il pontificato di Francesco; e il presidente nazionale dell’Ucsi Vincenzo Varagona, insieme con il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli; e don Nicola Lombardi della Fondazione Raffaele Nogaro.🔗 Leggi su Casertanews.it

