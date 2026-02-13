scoperto un nuovo sistema solare al contrario e gli astronomi non sanno cosa pensare

Gli astronomi hanno scoperto un nuovo sistema solare “al contrario”, dove i pianeti più grandi e gassosi si trovano vicino alla stella, mentre quelli più piccoli e rocciosi orbitano alle distanze più lontane. La scoperta, fatta con il telescopio spaziale James Webb, mette in crisi le teorie tradizionali sulla formazione dei pianeti, che prevedevano un ordine opposto. Questa novità confonde gli scienziati, che non sanno ancora spiegarsi come possa essere nato un sistema così diverso dai modelli già consolidati.

Fino a ieri credevamo di avere le idee chiare su come nascessero i pianeti: piccoli e rocciosi vicino alla stella, giganti e gassosi nelle zone più gelide e lontane. È lo schema del nostro Sistema Solare e, per decenni, abbiamo pensato che fosse la regola universale. Ma lo spazio, si sa, ama smentirci. La scoperta di un sistema solare “al contrario” intorno alla stella LHS 1903, una nana rossa situata nel disco della Via Lattea, sta costringendo gli scienziati a riscrivere i libri di astronomia. Grazie ai dati del telescopio spaziale Cheops, gli astronomi hanno individuato quattro pianeti con una sequenza mai vista prima. 🔗 Leggi su Cultweb.it

