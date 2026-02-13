Sconosciuta tenta di prendere una bimba all' asilo ma non ha la delega | scatta l' allarme

Una donna sconosciuta si è presentata questa mattina all’asilo comunale con l’intenzione di portare via una bambina, ma non aveva la delega necessaria. La bambina, che non riconosceva la donna, ha iniziato a piangere e a chiedere aiuto, facendo scattare immediatamente l’allarme tra le insegnanti e il personale.

Si è presentata in un asilo comunale per prendere una bambina, ma il suo nome non risultava tra quelli indicati per prelevare la minore, che invece non sembrava conoscerla. Il presunto tentativo di rapimento è avvenuto lo scorso 11 febbraio in una scuola dell'infanzia di via Oberdan, nel quartiere Monteverde, a Roma, come segnalato dal consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. Un caso su cui indagano le forze dell'ordine e su cui è intervenuto anche il ministro Valditara. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe detto di essere la babysitter di una bambina di tre anni, ma non era in possesso della delega e il suo nome non era nell'elenco delle persone indicate per prelevare la piccola.

