Sciopero voli i sindacati tirano diritto Salvini | Assurdo sono anti-italiani

Da quotidiano.net 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Malpensa resta con le piste vuote questa mattina, mentre i piloti e il personale aeroportuale delle principali compagnie italiane protestano contro le condizioni di lavoro e le nuove norme sui turni. Lo sciopero, che dura già da diverse ore, ha causato la cancellazione di oltre 50 voli, colpendo centinaia di passeggeri in partenza e arrivo. La protesta si lega anche alle tensioni sul tema delle risorse e delle regole, ma si intreccia con la polemica politica: Matteo Salvini definisce lo sciopero “assurdo” e “anti-italiano”, commentando che le agitazioni minano l’immagine del

Non è solo una vertenza sindacale, ma un caso politico che decolla insieme ai voli destinati a Milano-Cortina 2026. La conferma degli scioperi del trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo riaccende lo scontro tra governo e rappresentanze dei lavoratori, con toni che si fanno sempre più accesi. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini affonda il colpo: "I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani. Mentre il mondo guarda ai Giochi invernali con interesse e ammirazione, pensare di bloccare il traffico aereo è assurdo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

