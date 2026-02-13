sciopero personale per un cinema chiuso

Da tre settimane, il personale del Cinemino a Porta Romana ha deciso di fermarsi, protestando contro la chiusura del cinema. Il motivo è semplice: non vogliono tornare a lavorare finché il locale non riapre. La decisione è nata dalla frustrazione di vedere il cinema chiuso senza una data certa di riapertura, nonostante le promesse fatte. La protesta coinvolge anche altri dipendenti che temono di perdere il loro punto di riferimento culturale e sociale. La loro azione mira a richiamare l’attenzione sulla situazione e a sollecitare una soluzione immediata.

Voi non lo sapete, ma da tre settimane io sto scioperando: mi rifiuto di guardare film finché non riaprono il Cinemino, associazione e mio punto di riferimento a Porta Romana. Sciopero perché a fine gennaio è stata disposta la chiusura della piccola sala interrata per incerte ragioni di sicurezza, nonché per la presunta vendita di biglietti a membri che non avevano effettuato il tesseramento con almeno ventiquattr’ore di anticipo. E sciopero perché, pur avendo pagato ed essendo in regola, sono stato privato del privilegio di poter guardare un film al cinema in santa pace, senza venire circondato da masse insipienti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

