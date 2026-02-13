Sciopero nel settore aereo | Salvini dispone la precettazione durante le Olimpiadi 2026

Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del settore aereo perché gli scioperi programmati durante le Olimpiadi 2026 rischiano di creare disagi ai visitatori. La misura mira a garantire che i voli continuino a funzionare anche nei giorni di maggiore affluenza, come quelli delle competizioni sportive. In particolare, il ministro ha firmato un’ordinanza che impone ai lavoratori di rispettare le fasce di servizio minimo, per evitare interruzioni nelle operazioni aeroportuali di Milano e Cortina.

La decisione del Mit per garantire la mobilità nei giorni clou. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha disposto la precettazione in occasione degli scioperi proclamati nel comparto aereo durante le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e le Paralimpiadi. La decisione è stata assunta dopo aver preso atto delle indicazioni della Commissione di garanzia sugli scioperi e della conferma delle agitazioni da parte delle organizzazioni sindacali. Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'obiettivo è assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini anche nelle giornate del 16 febbraio e del 7 marzo, considerate particolarmente delicate per l'afflusso di atleti, delegazioni e visitatori.

Lunedì 16 febbraio e sabato 7 marzo, durante le Olimpiadi invernali, i sindacati del trasporto aereo hanno annunciato che fermeranno i voli.

Matteo Salvini ha deciso di intervenire per evitare che i lavoratori delle compagnie aeree scioperino durante le Olimpiadi invernali, dopo che i sindacati hanno annunciato uno stop che potrebbe paralizzare i voli nel momento più importante delle competizioni.

MIT * OLIMPIADI: «IL MINISTRO SALVINI DISPONE LA PRECETTAZIONE DEGLI SCIOPERI NEL SETTORE AEREO DURANTE I GIOCHI MILANO-CORTINA 2026»Il Ministro Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Ol ... agenziagiornalisticaopinione.it

Salvini precetta gli scioperi aerei del 16 febbraio e 7 marzo: Nessuno stop del traffico alle OlimpiadiDopo la decisione delle sigle di confermare gli scioperi del trasporto aereo proclamati per il 16 febbraio e 7 marzo, Matteo Salvini ha deciso di precettare ... fanpage.it

