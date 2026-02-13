Landini ha annunciato che le categorie risponderanno alla precettazione, dopo che lo sciopero nel trasporto aereo è stato deciso già a dicembre. La causa principale è la mancata apertura di un confronto serio da parte delle autorità, nonostante le proteste siano durate settimane. I lavoratori si preparano a manifestare, anche con presidi davanti agli aeroporti, per far valere le loro richieste.

“Lo sciopero nel trasporto aereo è stato proclamato da mesi, a dicembre. Se il governo avesse voluto, aveva tutto il tempo per risolvere le questioni sul tavolo”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della presentazione a Roma del suo libro ‘Un’altra storia’, commentando la decisione da parte del ministero dei Trasporti di ricorrere alla precettazione per lo sciopero indetto dai sindacati il 16 febbraio e 7 marzo. “Le ragioni dello sciopero riguardano il rinnovo dei contratti scaduti di Ita e altre società. Per i lavoratori di Ita c’è una differenza del 30 per cento in busta paga, e tra l’altro è difficile oggi dire che il trasporto aereo è in crisi”, ha aggiunto Landini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero, Landini: "Le categorie risponderanno alla precettazione"

Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittima la precettazione che aveva ridotto da otto a quattro ore lo sciopero del 17 novembre 2023, proclamato da Cgil e Uil.

Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del settore aereo perché gli scioperi programmati durante le Olimpiadi 2026 rischiano di creare disagi ai visitatori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Verso lo sciopero, Landini: Governo vuole investire solo sulle armi; Landini difende sciopero, Costituzione e attacca il governo e Salvini: le proteste dei lavoratori sono un diritto; Landini, sindacati nemici? Lo è il governo che vuole cambiare Costituzione.

Sciopero, Landini: Le categorie risponderanno alla precettazione(LaPresse) Lo sciopero nel trasporto aereo è stato proclamato da mesi, a dicembre. Se il governo avesse voluto, aveva tutto il tempo per ... stream24.ilsole24ore.com

Landini difende sciopero, Costituzione e attacca il governo e Salvini: le proteste dei lavoratori sono un dirittoMaurizio Landini difende il valore democratico della mobilitazione dei lavoratori e respinge gli attacchi politici contro il diritto di sciopero, ribadendo la differenza fondamentale tra partecipazion ... globalist.it

Sciopero, il Tar boccia la precettazione. Landini: «Salvini ha violato un diritto» x.com

La mancata intesa governo-sindacati per uno stop alle serrate durante Milano-Cortina la dice lunga sul paese. E su Landini ("La borsa e la vita" di Alan Patarga) https://www.tempi.it/scioperi-senza-tregua-olimpica/ - facebook.com facebook