Sciopero del trasporto aereo accolta l' ordinanza del Ministero | data rinviata al 26 febbraio

Il trasporto aereo subirà uno sciopero il 16 febbraio, ma il Ministero dei Trasporti ha deciso di spostarlo al 26 febbraio. La causa è l’ordinanza che impone il rinvio, dopo che i sindacati avevano annunciato una protesta di 24 ore. Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac e Anp hanno scelto di rispettare questa disposizione e di posticipare l’astensione del personale. Il cambio di data riguarda tutti i lavoratori del settore, che avevano già pianificato di fermarsi in quella giornata.

Passo indietro. I sindacati ci ripensano. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac, Anp "in ottemperanza all' ordinanza di oggi del Ministero dei trasporti, hanno differito gli scioperi di 24 ore di tutto il personale previsti per il giorno 16 febbraio alla giornata del 26 febbraio 2026 sempre per la durata di 24 ore". L'annuncio è arrivato dagli stessi sindacati attraverso una nota ufficiale.