Sciopero dei voli e precettazione | un doppio pasticcio evitabile

Il garante dei trasporti ha deciso di intervenire per bloccare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale, preoccupato per i ritardi e le cancellazioni che si sono già verificati. La causa di questa decisione risiede nel rischio di colpire migliaia di passeggeri in partenza e in arrivo, tra cui molti viaggi d’affari e famiglie in vacanza. Il problema si aggrava con l’adozione della precettazione, che obbliga i lavoratori a tornare al lavoro, creando confusione tra chi si trova già in aeroporto o ha programmato i propri spostamenti. È un quadro complicato che poteva essere evitato con

La Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre. Meloni ironizza: "E che giorno è?" Nonostante l’invito del garante dei trasporti che aveva chiesto di sospendere o rinviare gli scioperi aerei indetti in questo e nel prossimo fine settimana per non ostacolare lo svolgimento delle Olimpiadi invernali, i sindacati hanno deciso di confermarli e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato la precettazione. Questa volta gli argomenti per imporre un rinvio sono solidi: mettere in difficoltà i passeggeri che intendono raggiungere le sedi in cui si svolgono gare di rilievo mondiale contrasta con un evidente interesse nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sciopero dei voli e precettazione: un doppio pasticcio evitabile Olimpiadi a rischio: sindacati fermi sullo sciopero, governo valuta la precettazione per voli del 16 febbraio e 7 marzo. Il governo sta valutando di usare la precettazione per i voli del 16 febbraio e del 7 marzo, mentre i sindacati resistono allo sciopero. Sciopero degli aerei, i sindacati non arretrano. Salvini: “Sarà precettazione" I sindacati dei piloti e delle compagnie aeree annunciano uno sciopero degli aerei il 16 febbraio e il 7 marzo, innescando un nuovo ostacolo per i trasporti nazionali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Scioperi aerei, i sindacati confermano lo stop durante le Olimpiadi. Salvini: Irresponsabili e anti-italiani; Scioperi negli aeroporti italiani, a febbraio possibili disagi gravi; Scioperi aerei febbraio 2026: stop ai voli ITA Airways e Vueling; disagi a Malpensa; Sciopero aereo, i sindacati confermano lo stop durante le Olimpiadi. Salvini: Irresponsabili. Sciopero dei voli e precettazione: un doppio pasticcio evitabileTra eccessi di interventi ministeriali e forzature sindacali serve ragionevolezza. Ma i sindacati dovrebbero avere la sensibilità necessaria per scegliere date con lo stesso effetto sulle controparti ... ilfoglio.it Sciopero aerei 16 febbraio 2026: tutti i voli cancellatiScopri tutto sullo sciopero aerei del 16 febbraio 2026 e come potrebbe influenzare la giornata di lunedì, con i voli cancellati e garantiti. sicurauto.it - LUNEDI' 16 FEBBRAIO Lunedì 16 febbraio, a causa di uno sciopero del settore aereo di 24 ore, potranno verificarsi disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la - facebook.com facebook I piloti Lufthansa in sciopero, cancellati centinaia di voli. Il gruppo cerca di sostenere i passeggeri procurando alternative #ANSA x.com