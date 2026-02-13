I sindacati dei piloti e delle compagnie aeree annunciano uno sciopero degli aerei il 16 febbraio e il 7 marzo, innescando un nuovo ostacolo per i trasporti nazionali. La causa è il mancato accordo sulle condizioni di lavoro e sui salari, nonostante le trattative di settimane. Il ministro Salvini ha già dichiarato che il governo si prepara a usare la precettazione per garantire i voli durante le proteste. Nel frattempo, i passeggeri si preparano a possibili cancellazioni e ritardi, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

A nulla sono valsi i tentativi del governo di scongiurare gli scioperi del trasporto aereo, in programma lunedì 16 febbraio e il prossimo 7 marzo, al fine di evitare disagi alla mobilità durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo l'incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i sindacati hanno confermato lo stop, come già preannunciato ieri in una lettera al Garante. Pertanto è molto probabile che si vada verso la precettazione. “Stiamo lavorando alla precettazione per evitare lo sciopero aereo durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, per non danneggiare, l'immagine di positivita' e di efficienza che l'Italia sta dando al mondo grazie al lavoro di tutti”, ha annunciato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sciopero degli aerei, i sindacati non arretrano. Salvini: “Sarà precettazione"

Approfondimenti su sciopero aerei

I sindacati hanno confermato gli scioperi degli aerei durante i Giochi, nonostante le richieste del governo di posticiparli.

Gli scioperi nel settore aereo sono stati confermati per il 16 febbraio e il 7 marzo 2026.

Ultime notizie su sciopero aerei

Argomenti discussi: Nuovo scontro tra sindacati e Salvini: sciopero degli aerei confermato durante i Giochi. Il ministro sbotta: Anti-italiani; Scioperi aerei, i sindacati confermano lo stop durante le Olimpiadi. Salvini: Irresponsabili e anti-italiani; Trasporto aereo, scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo: il Garante chiede il rinvio, i sindacati vanno avanti, Salvini pronto alla precettazione; Scioperi aerei, i sindacati tirano dritto: stop il 16 febbraio e il 7 marzo nonostante l’alt del Garante.

Sciopero aerei 16 febbraio 2026: tutti i voli cancellatiScopri tutto sullo sciopero aerei del 16 febbraio 2026 e come potrebbe influenzare la giornata di lunedì, con i voli cancellati e garantiti. sicurauto.it

Sciopero aerei 16 febbraio 2026, Salvini: Stiamo lavorando alla precettazioneI sindacati hanno confermato gli scioperi aerei del 16 febbraio e del 7 marzo 2026: c'è il rischio precettazione ... notizie.it

I sindacati confermano lo sciopero degli aerei il 16 febbraio e il 7 marzo prossimi. Salvini: 'Precettiamo' #ANSA - facebook.com facebook

Trasporti, i sindacati confermano lo #sciopero degli aerei dopo incontro Mit x.com