Matteo Salvini torna a essere protagonista di un nuovo confronto con i sindacati, questa volta dopo che gli operai hanno deciso di fermarsi per protestare contro le condizioni di lavoro. La decisione di scioperare ha portato il leader della Lega a criticare apertamente le organizzazioni sindacali, puntando il dito contro quello che definisce un atteggiamento ostruzionista. La tensione si riaccende, e Salvini si prepara a parlare nuovamente, come ha fatto in passato, di una presunta ostilità da parte delle sigle sindacali.

Il copione non cambia. Quando c’è di mezzo uno sciopero, per Matteo Salvini lo scontro è sempre la soluzione migliore. E così, invece di provare a risolvere il problema sostenendo i lavoratori o aiutandoli nella contrattazione per ottenere il rinnovo di accordi economici scaduti, il ministro delle Infrastrutture ricorre alla precettazione. Lo scontro con i sindacati che hanno indetto il doppio sciopero del trasporto aereo non smuove le posizioni di nessuno dei due contendenti. La protesta era stata convocata per il 16 febbraio per Ita, Easyjet e Vueling e poi il 7 marzo per l’Enav di Roma. Date che coincidono con i Giochi olimpiadi e paralimpici di Milano-Cortina e per questo rigettate dal ministro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scioperi, altro scontro coi sindacati e Salvini precetta di nuovo

Il ministro Salvini ha deciso di precettare gli scioperi nel settore aereo, in risposta alla volontà dei sindacati di fermare i voli durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che si svolgono quest’anno a Milano e Cortina.

Matteo Salvini ha deciso di intervenire per evitare che i lavoratori delle compagnie aeree scioperino durante le Olimpiadi invernali, dopo che i sindacati hanno annunciato uno stop che potrebbe paralizzare i voli nel momento più importante delle competizioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nuovo scontro tra sindacati e Salvini: sciopero degli aerei confermato durante i Giochi. Il ministro sbotta: Anti-italiani; Pensioni 2026, i pensionati più tassati? In Italia, un confronto tra lordo/netto negli altri Paesi.

L’Italia ospita le #Olimpiadi #MilanoCortina e i sindacati proclamano ben due #scioperi del trasporto aereo. Un atteggiamento irresponsabile che non giova al Paese… - facebook.com facebook