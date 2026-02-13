Sciare con i reali | da William e Kate Middleton a re Felipe di Spagna chi potremmo incontrare sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina

William e Kate Middleton sciano a Milano Cortina, portando con sé il fascino reale e una passione che risale a decenni. I due sono stati avvistati sulle piste, tra sorrisi e scivolate eleganti, mentre si godevano le Olimpiadi invernali. Non sono gli unici: re Felipe di Spagna, noto per il suo amore per lo sci, si fa vedere tra i pendii dei Pirenei, sfoggiando un cappotto rosso acceso. Da Klosters a Courchevel, i reali di tutto il mondo trovano nello sport invernale un modo per unire tradizione e passione. Le loro presenze trasformano le gare in eventi di stile

Sfogliando l’album dei ricordi, quegli scatti raccontano molto più di una semplice vacanza: parlano di affetti, emozioni e legami, accendendo la nostalgia per un’epoca che non esiste più. Negli Anni Ottanta e Novanta era la località svizzera di Klosters il cuore pulsante delle vacanze dei Windsor: qui il futuro re Carlo III e Diana venivano ripresi dai paparazzi dell’epoca con gli sci in spalla, sulle piste intenti a insegnare ai figli William e Harry a fare le curve e ad amare la montagna. Incidenti, debutti sentimentali e foto storiche a Klosters: la meta sciistica preferita dai Windsor Klosters, immersa nelle Alpi svizzere, è stata una meta fissa e un porto sicuro nella vita di re Carlo III per quasi 45 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sciare con i reali: da William e Kate Middleton a re Felipe di Spagna, chi potremmo incontrare sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina Approfondimenti su kate middleton “E’ più difficile di quanto non sembri”: Kate Middleton gioca a curling con il principe William, la coppia reale sarà alle Olimpiadi di Milano-Cortina Kate Middleton e il principe William parteciperanno alle Olimpiadi di Milano-Cortina, partecipando a un'attività di curling. Chi sono i reali che hanno partecipato alle Olimpiadi: dalla principessa Anna, a re Felipe di Spagna e re Harald di Norvegia Durante le ultime Olimpiadi, alcuni membri della famiglia reale hanno deciso di partecipare alle gare. Ultime notizie su kate middleton Argomenti discussi: Più di duecento interventi di soccorso dei carabinieri sulle piste da sci; Angeli custodi sulla neve: l’impegno dei carabinieri per la sicurezza sulle piste da sci; Sicurezza, soccorsi e controlli: l’impegno dei Carabinieri sulle piste da sci; 'Non potevo avere compagna migliore, Tina può fare una grande gara': Pirovano dopo il 3° crono. Goggia: 'Mancato il focus'. LaPresse. . Kate Middleton tra i banchi di scuola a Londra per la salute mentale dei bambini La principessa del Galles ha visitato la Castle Hill Academy di Croydon in occasione della Settimana della salute mentale dei bambini. Nel suo ruolo di madrina dell'o - facebook.com facebook Kate Middleton, il videomessaggio ai malati di cancro: “Non siete soli” x.com