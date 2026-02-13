Sciare con i reali | da William e Kate Middleton a re Felipe di Spagna chi potremmo incontrare sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina

Da vanityfair.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

William e Kate Middleton sciano a Milano Cortina, portando con sé il fascino reale e una passione che risale a decenni. I due sono stati avvistati sulle piste, tra sorrisi e scivolate eleganti, mentre si godevano le Olimpiadi invernali. Non sono gli unici: re Felipe di Spagna, noto per il suo amore per lo sci, si fa vedere tra i pendii dei Pirenei, sfoggiando un cappotto rosso acceso. Da Klosters a Courchevel, i reali di tutto il mondo trovano nello sport invernale un modo per unire tradizione e passione. Le loro presenze trasformano le gare in eventi di stile

Sfogliando l’album dei ricordi, quegli scatti raccontano molto più di una semplice vacanza: parlano di affetti, emozioni e legami, accendendo la nostalgia per un’epoca che non esiste più. Negli Anni Ottanta e Novanta era la località svizzera di Klosters il cuore pulsante delle vacanze dei Windsor: qui il futuro re Carlo III e Diana venivano ripresi dai paparazzi dell’epoca con gli sci in spalla, sulle piste intenti a insegnare ai figli William e Harry a fare le curve e ad amare la montagna. Incidenti, debutti sentimentali e foto storiche a Klosters: la meta sciistica preferita dai Windsor Klosters, immersa nelle Alpi svizzere, è stata una meta fissa e un porto sicuro nella vita di re Carlo III per quasi 45 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

