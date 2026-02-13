Giovanni Franzoni è stato selezionato come uno dei quattro gigantisti italiani per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione deriva dai risultati ottenuti nelle ultime competizioni di qualificazione. Franzoni, già protagonista di ottimi piazzamenti, si prepara ora a vivere un’altra importante sfida in alta quota. La sua presenza rappresenta un passo avanti per la squadra italiana, che punta a ottenere buoni risultati sulla neve di Cortina.

Non è ancora finita l’avventura di Giovanni Franzoni a Bormio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia ha infatti comunicato la composizione del quartetto che prenderà parte allo slalom gigante maschile di sci alpino in programma domani (prima manche alle ore 10.00, seconda alle 13.30), e nell’elenco figura anche il nome del vice-campione olimpico di discesa libera. Franzoni, già impegnato in questa rassegna a cinque cerchi nelle due gare della velocità (oltre alle prove cronometrate) e anche nella manche di discesa della combinata a coppie, si cimenterà anche tra le porte larghe con l’obiettivo di testare il suo attuale livello in una specialità che gli ha regalato poche soddisfazioni da quando frequenta la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, scelti i 4 gigantisti olimpici dell’Italia. C’è anche Giovanni Franzoni!

Giovanni Franzoni, sci alpino, si è aggiudicato una vittoria in Coppa del Mondo, diventando il 35º italiano nella storia a raggiungere questo risultato.

