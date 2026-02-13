Schira sulle scelte discutibili di Manna | Lucca è durato come un gatto in tangenziale

Daniele Schira critica le decisioni di Manna, sostenendo che Lucca è durato meno di un gatto in tangenziale, perché è stato schierato troppo poco e troppo tardi. Nel frattempo, a Napoli, Vergara sta attirando l’attenzione: il giovane difensore sta dimostrando di avere qualità importanti, anche in una stagione complicata per il team.

Vergara è il calciatore al centro del dibattito a Napoli. Giovane, ma di indubbio talento sta brillando nell'emergenza della squadra. Nicolò Schira, giornalista, ha parlato delle scelte di mercato del ds del Napoli Giovanni Manna sul suo canale Youtube. Alcune geniali, come il giovane Antonio, altre più discutibili, come Lucca "Gattuso oggi sarà a Napoli per incontrare i giocatori del Napoli convocabili per i playoff. Ci sarà anche Vergara che sarà convocato insieme a Bartesaghi. Da metà gennaio è titolare fisso in casa Napoli. Manna ha sempre creduto tanto in Vergara, già questa estate è stato tra i fautori affinché Vergara restasse in rosa.

